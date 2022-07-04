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Малюська: Идет сбор информации о том, кто может попасть в реестр олигархов

04.07.2022, 23:28
Малюська: Идет сбор информации о том, кто может попасть в реестр олигархов - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что идет сбор и анализ информации о том, кто может попасть в реестр олигархов. Об этом сообщили в министерстве юстиции. 

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По его словам, президент Зеленский утвердил указом положение о реестре олигархов, однако полномасштабное вторжения России "снизила приоритетность закона о деолигархизации". 

"Он не утратил своей актуальности. В настоящее время идет сбор и анализ информации о том, кто может попасть в этот реестр и какие последствия это будет иметь. Поскольку закон о деолигархизации был введен в действие еще в начале мая этого года, то юридически такая опция уже есть", — сказал министр. 

Малюська добавил, что "дополнительной актуальности" закону добавили выводы европейской комиссии. Еврокомиссия тогда поприветствовала принятие Верховной Радой закона об олигархах, но напомнила, что еще необходимы дополнительные шаги для достижения желаемого эффекта деолигархизации

  • В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривавший создание специального реестра. Лицам из этого списка было бы запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также представлять специальную декларацию.
  • СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года.
  • 17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.netговорил, что реестр олигархов "будет обязательно", но "другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить, и есть ли сегодня время уделять этому максимальное внимание".

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов 

Дмитрий Гриниченко
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минюст деолигархизация Денис Малюська реестр олигархов
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