Малюська: Коломойский и Порошенко соответствуют критериям для попадания в реестр олигархов

Пятый президент Петр Порошенко и Игорь Коломойский соответствуют критериям, по которым можно попасть в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом о деолигархизации. Об этом в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера заявил министр юстиции Денис Малюська.

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"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и не один, поэтому господин Коломойский точно попадает (реестр олигархов – ред.). Истерики ясны, поскольку Евросолидарность осознает, что их лидер (Порошенко – ред.) тоже автоматически попадает, поскольку соответствует всем критериям, в реестр", – заявил Малюська.

Согласно законопроекту, "олигарх" отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ);

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,19 млрд грн, – ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (по состоянию на 3 июня прожиточный минимум – 2189 грн, - ред.).

Владислав Сердюк

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