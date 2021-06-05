Малюська: Коломойский и Порошенко соответствуют критериям для попадания в реестр олигархов
Пятый президент Петр Порошенко и Игорь Коломойский соответствуют критериям, по которым можно попасть в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом о деолигархизации. Об этом в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера заявил министр юстиции Денис Малюська.
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"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и не один, поэтому господин Коломойский точно попадает (реестр олигархов – ред.). Истерики ясны, поскольку Евросолидарность осознает, что их лидер (Порошенко – ред.) тоже автоматически попадает, поскольку соответствует всем критериям, в реестр", – заявил Малюська.
Согласно законопроекту, "олигарх" отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
1) участвует в политической жизни;
2) имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ);
3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
4) стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,19 млрд грн, – ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (по состоянию на 3 июня прожиточный минимум – 2189 грн, - ред.).
- 15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику и принятие законов. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.
- 2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный проект закона, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине.
- 3 июня текст законопроекта зарегистрировали в Верховной Раде.
- 4 июня в офисе Рината Ахметова заявили, что он не олигарх, а крупный инвестор. В тот же день Коломойский заявил о "моральной готовности" попасть в реестр олигархов.
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