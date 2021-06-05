UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Малюська: Коломойский и Порошенко соответствуют критериям для попадания в реестр олигархов

05.06.2021, 09:56
Малюська: Коломойский и Порошенко соответствуют критериям для попадания в реестр олигархов - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Пятый президент Петр Порошенко и Игорь Коломойский соответствуют критериям, по которым можно попасть в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом о деолигархизации. Об этом в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера заявил министр юстиции Денис Малюська

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и не один, поэтому господин Коломойский точно попадает (реестр олигархов – ред.). Истерики ясны, поскольку Евросолидарность осознает, что их лидер (Порошенко – ред.) тоже автоматически попадает, поскольку соответствует всем критериям, в реестр", – заявил Малюська. 

Согласно законопроекту, "олигарх" отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;
2) имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ);
3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
4) стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,19 млрд грн, – ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (по состоянию на 3 июня прожиточный минимум – 2189 грн, - ред.).

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр Порошенко игорь коломойский Денис Малюська
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 