Малюська не ожидает санкций против Интера в ближайшем будущем

Министр юстиции Денис Малюська не ожидает введения в ближайшем будущем санкций против телеканала Интер, аналогичных введенным против NewsOn, ZiK и 112 Украина. Об этом он сказал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

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По словам Малюськи, власти Украины не могут вводить санкции против телеканала, в случае обвинения его владельца в коррупции. Летом 2019 года Австрия официально разрешила экстрадицию одного из владельцев Интера, украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, которые подозревают его в коррупции.

Малюська сказал, что единственная возможность введения санкций, согласно действующему закону – это связь с террористической деятельностью. Министр отметил, что он лично не владеет информацией о том, что Фирташ каким-то образом поддерживает российскую агрессию против Украины.

"Я не жду этого в ближайшем будущем", – сказал Малюська.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. В июле ее одобрил министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер. Но адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции и предоставили множество новых документов. Дело будут рассматривать по новому кругу.





В случае экстрадиции в США олигарху грозит до 50 лет тюрьмы. О том, как Дмитрий Фирташ рискует пойти по стопам бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, читайте здесь.

Вадим Ребрина

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