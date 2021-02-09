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Малюська не ожидает санкций против Интера в ближайшем будущем

09.02.2021, 22:19
Малюська не ожидает санкций против Интера в ближайшем будущем - Фото
Дмитрий Фирташ (Фото: пресс-служба Фирташа)

Министр юстиции Денис Малюська не ожидает введения в ближайшем будущем санкций против телеканала Интер, аналогичных введенным против NewsOn, ZiK и 112 Украина. Об этом он сказал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

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По словам Малюськи, власти Украины не могут вводить санкции против телеканала, в случае обвинения его владельца в коррупции. Летом 2019 года Австрия официально разрешила экстрадицию одного из владельцев Интера, украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, которые подозревают его в коррупции.

Малюська сказал, что единственная возможность введения санкций, согласно действующему закону – это связь с террористической деятельностью. Министр отметил, что он лично не владеет информацией о том, что Фирташ каким-то образом поддерживает российскую агрессию против Украины.

"Я не жду этого в ближайшем будущем", – сказал Малюська.

Вадим Ребрина
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санкции дмитрий фирташ Интер Денис Малюська
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