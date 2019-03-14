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14.03.2019, 14:45

Марчук: Россия не хочет обсуждать освобождения пленных моряков

Марчук: Россия не хочет обсуждать освобождения пленных моряков - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе рассказал подробности встречи ТКГ в Минске 13 марта

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Россия отказывается от обсуждения требований Украины относительно освобождения захваченных в Черном море украинских военных моряков. Об этом по итогам переговоров трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта заявил представитель Украины Евгений Марчук, сообщает Радио Свобода.

"Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали", - сказал Марчук

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По его словам, российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену 25 на 25.

"Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, который до этого мы подробно обсуждали", - подчеркнул Марчук.

19 февраля 2019 года Марчук заявлял, что переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходили в достаточно откровенном формате. 

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Теги: Россия, море, минск, моряки, евгений марчук, ткг
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