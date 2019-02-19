Марчук сказал, как проходят переговоры с Грызловым в Минске

Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходят в достаточно откровенном формате. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, передает корреспондент LIGA.net.

"Когда сейчас, проводя переговоры в Минске ... А они, кстати, начинаются с участием представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ - больше никого нет. И именно там говорится откровенно, поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее. А потом, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО", - отметил Марчук.

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По его словам, трехсторонняя контактная группа - это "переговоры в формате Украина - Россия - ОБСЕ , а ОРДЛО приглашается, если есть проблема".

"А далее там уже идет большой стол переговоров. Когда приводишь примеры (невыполнения договоренностей, - ред.), которые записаны и подписаны российской стороной, а их - около десятка, то представитель РФ отвечает , что дескать, такая сложилась ситуация", - подчеркнул Марчук.

Марчук убежден, что кроме мощных Вооруженных Сил Украины, важным оружием в борьбе с РФ является единство общества.

"Самое главное оружие в войне с Россией, кроме, безусловно, Вооруженных Сил, - единство нашего украинского общества. В Минске помогает то, что ты знаешь, что тот, кто против тебя понимает, что у тебя за плечами мощные Вооруженные Силы и консолидированная украинская нация. А самое главное - нам помогает то, что мы полностью убеждены, что Украина победит", - добавил Марчук.

20 декабря 2018 года Марчук заявлял, что страна-агрессор Россия отказывается от любых предложений Украины об обмене украинских заложников и политзаключенных.