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Марионетки Кремля в Луганске заговорили о "вхождении в состав РФ". У Кулебы отреагировали

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27.03.2022, 15:11
Марионетки Кремля в Луганске заговорили о
Главарь террористов ЛНР (скриншот)
дополнено

Главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ЛНР, которую режим в России признал "государством" на востоке Украины, анонсировал предстоящий псевдореферендум о вхождении в состав РФ. Заявление коллаборациониста Леонида Пасечника об этом распространили российские СМИ.

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"Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время", – сказал ставленник Москвы во временно оккупированном Луганске.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая со временем перешла в позиционно-окопную. Москва отрицала участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задачей РФ все эти годы было, чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях, и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В феврале 2022-го Россия "признала Л/ДНР", а 24.02.2022 полномасштабно вторглась в Украину под фальшивыми предлогами, среди которых была некая "защита Донбасса".

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины недействительны.

"Ни одна страна в мире никогда не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины. Вместо этого Россия столкнется с еще более сильным международным ответом, что еще больше усугубит ее изоляцию", – подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко
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ордло оккупация
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