Марионетки Кремля в Луганске заговорили о "вхождении в состав РФ". У Кулебы отреагировали
Главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ЛНР, которую режим в России признал "государством" на востоке Украины, анонсировал предстоящий псевдореферендум о вхождении в состав РФ. Заявление коллаборациониста Леонида Пасечника об этом распространили российские СМИ.
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"Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время", – сказал ставленник Москвы во временно оккупированном Луганске.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины недействительны.
"Ни одна страна в мире никогда не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины. Вместо этого Россия столкнется с еще более сильным международным ответом, что еще больше усугубит ее изоляцию", – подчеркнул он.
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