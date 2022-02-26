Мариуполь обстреливает артиллерия оккупантов, есть погибшие, много раненых

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Мариуполь живет в условиях войны, подвергается обстрелам российских оккупантов. Об этом сообщил в видеообращении мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Позже стало известно о гибели троих мирных жителей в поселке Сартана.

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В Мариуполе в результате обстрела российской артиллерии были уничтожены жилые дома на Левобережье, горела школа №48. Среди мирного населения есть раненые, их количество постоянно растет. Сейчас в Мариуполе 58 раненых.

"Есть тяжелые, есть и средней тяжести", – сказал Бойченко и добавил, что их жизни ничего не угрожает.

Он начал рассказывать о страшном обстреле прилегающего к Мариуполю поселка, который произошел "буквально 10 минут назад", и в этот момент пропал звук, а потом запись оборвалась.

ДОПОЛНЕНО В 16:15

Российские оккупанты обстреляли прилегающий к Мариуполю поселок Сартана. В результате погибли три мирных жителя, еще трое – получили ранения. Среди раненых – ребенок. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Фото и информацию получил от мэра Города Вадима Бойченко, который вместе с Полком НГУ Азов и ВСУ превращает Мариуполь в крепость", – написал Геращенко.

Наталия Медведева

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