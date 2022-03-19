Мариуполь. Разрушенный российскими войсками драмтеатр сняли со спутника – фото
19.03.2022, 23:16
Драмтеатр в Мариуполе (фото - ЕРА)
Спутник компании Maxar снял руины драматического театра в Мариуполе, на который российские войска сбросили авиабомбу. Снимок опубликован European Pressphoto Agency.
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На кадрах помимо разрушений видна надпись "дети" – в театре от постоянных обстрелов российских войск прятались мирные жители.
Это фото также опубликовал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Бесчеловечное военное преступление России. Я хочу спросить транснациональные компании, которые все еще работают с Россией или в России: как вы можете продолжать вести с ними бизнес? Как вы можете кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?" – написал глава МИД.
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- 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей.
- Разбор завалов осложняется обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.
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