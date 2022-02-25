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Мариуполь: Снаряды попали в школу и жилые дома Левобережного района

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 20:46

Обстрелы Мариуполя российскими войсками продолжаются, снаряды попали в Левобережный район города, сообщает Мариупольский городской совет в Facebook.

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Горсовет сообщает, что военные РФ ведут целенаправленный обстрел жилых районов города, пострадали четыре гражданских строения. Жители прячутся в укрытиях. 

По предварительным данным, снаряд попал на футбольное поле школы №48. Также снаряды попали в  соседние дома по улицам Азовстальская, пр. Свободы и Победы.

По данным ГСЧС, снаряды около 19.20 попали в здание школы №48 (в которой, к счастью, никого не было) и 12-этажный жилой дом, он от попадания загорелся. Пострадали три человека.

К ликвидации пожара был привлечен экипаж одной пожарной машины. 
"Сделать фото доказательств лжи, что враг не стреляет по гражданским, к сожалению, возможности не было. Очень тяжелые условия для работы именно на той позиции", – пишут в ГСЧС.

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Сергей Бережной
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