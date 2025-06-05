Маск и Трамп громко поссорились в соцсетях
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и его советником, миллиардером Илоном Маском, вышел в публичную плоскость и перерос в обмен образами.
Спор разразился после того, как Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем прокомментировал журналистам последние критические заявления миллиардера. Накануне Маск высказался резко против так называемого одного крупного красивого законопроекта о налогах и расходах президента США.
"Я очень разочарован в Илоне, с которым у нас были отличные отношения. Я ему очень помог", – сказал Трамп.
В ответ Макс написал серию постов в сети Х, где обвинил Трампа в неблагодарности за помощь на выборах, без которой Трамп "точно проиграл". Также он пообещал создать собственную партию, представляющую 80% американского среднего класса.
На это Трамп ответил, что его бывший соратник "износился" и "с ума сошел".
"Илон просто износился. Я попросил его уйти, забрал его мандат, который заставлял всех покупать электромобили и которые никому не нужны. Он просто сошел с ума", – написал Трамп.
На это Макс ответил: "очевидная ложь".
- В мае 2025 года Маск объявил, что завершает свою работу в правительстве США в должности специального государственного служащего.
- 30 мая The New York Times опубликовал расследование, в котором говорится, что Илон Маск регулярно употреблял кетамин и экстази во время сотрудничества с Трампом.