Маск и Трамп громко поссорились в соцсетях

Президент США назвал миллиардера безумным, а тот в ответ обвинил Трампа во лжи

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum /EPA)

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и его советником, миллиардером Илоном Маском, вышел в публичную плоскость и перерос в обмен образами.

Спор разразился после того, как Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем прокомментировал журналистам последние критические заявления миллиардера. Накануне Маск высказался резко против так называемого одного крупного красивого законопроекта о налогах и расходах президента США.

"Я очень разочарован в Илоне, с которым у нас были отличные отношения. Я ему очень помог", – сказал Трамп.

В ответ Макс написал серию постов в сети Х, где обвинил Трампа в неблагодарности за помощь на выборах, без которой Трамп "точно проиграл". Также он пообещал создать собственную партию, представляющую 80% американского среднего класса.

На это Трамп ответил, что его бывший соратник "износился" и "с ума сошел".

"Илон просто износился. Я попросил его уйти, забрал его мандат, который заставлял всех покупать электромобили и которые никому не нужны. Он просто сошел с ума", – написал Трамп.

На это Макс ответил: "очевидная ложь".