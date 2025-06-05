Маск та Трамп гучно посварилися у соцмережах

Президент США назвав мільярдера божевільним, а той у відповідь звинуватив Трампа у брехні

Ілон Маск і Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum /EPA)

Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та його радником, мільярдером Ілоном Маском вийшов у публічну площину та переріс в обмін образами.

Суперечка вибухнула після того, як Трамп на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем прокоментував журналістам останні критичні заяви мільярдера. Напередодні Маск висловився різко проти так званого одного великого красивого законопроєкта про податки та витрати президента США.

"Я дуже розчарований в Ілоні, з яким у нас були чудові стосунки. Я йому дуже допоміг", – сказав Трамп.

У відповідь Макс написав серію постів в мережі Х, де звинуватив Трампа у невдячності за допомогу на виборах, без якої Трамп "точно би програв". Також він пообіцяв створити власну партію, яка представлятиме 80% американського середнього класу.

На це Трамп відповів, що його колишній соратник "зносився" та "збожеволів".

"Ілон просто зносився. Я попросив його піти, забрав його мандат, який змушував всіх купувати електромобілі й які нікому не потрібні. Він просто з’їхав з глузду", – написав Трамп.

На це Макс відповів: "очевидна брехня".