Маск назвал Евромайдан "переворотом". Подоляк посоветовал ему не читать российские газеты
Американский миллиардер Илон Маск назвал Революцию достоинства 2014 года "переворотом". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал ему "перестать читать российские газеты".
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В комментарии к сообщению одного из пользователей Twitter Маск написал: "Те выборы (выборы президента 2010 года. – Ред.) были, пожалуй, мошенническими, но несомненно, что переворот действительно произошел".
На комментарий Маска отреагировал Подоляк.
"Свободные общества влияют на государства через диалог и выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди", – написал он.
- В октябре 2022 года Маск заявил, что Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и своего пути в НАТО ради прекращения агрессивной войны на уничтожение.
- Также он заявлял, что в некоторых областях на востоке якобы есть "пророссийское большинство".
- 9 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила использование Starlink в ВСУ, которые применяют терминалы для управления дронами с военными целями. По ее словам, их сервис "никогда не был предназначен для использования в качестве оружия".
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