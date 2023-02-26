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Маск назвал Евромайдан "переворотом". Подоляк посоветовал ему не читать российские газеты

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 15:51
Маск назвал Евромайдан
Илон Маск (фото – ЕРА)

Американский миллиардер Илон Маск назвал Революцию достоинства 2014 года "переворотом". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал ему "перестать читать российские газеты".

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В комментарии к сообщению одного из пользователей Twitter Маск написал: "Те выборы (выборы президента 2010 года. – Ред.) были, пожалуй, мошенническими, но несомненно, что переворот действительно произошел".

На комментарий Маска отреагировал Подоляк.

"Свободные общества влияют на государства через диалог и выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди", – написал он.

  • В октябре 2022 года Маск заявил, что Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и своего пути в НАТО ради прекращения агрессивной войны на уничтожение.
  • Также он заявлял, что в некоторых областях на востоке якобы есть "пророссийское большинство".
  • 9 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила использование Starlink в ВСУ, которые применяют терминалы для управления дронами с военными целями. По ее словам, их сервис "никогда не был предназначен для использования в качестве оружия".
Вадим Ребрина
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Илон Маск революция достоинства михаил подоляк
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