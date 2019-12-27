Мать арестованного крымчанина выехала из Крыма, опасаясь доносов

Екатерина Кашук (фото - radiosvoboda.org)

В оккупированном Крыму российские силовики арестовали жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в хранении оружия. Его отец и мать после этого выехали из Крыма, опасаясь преследований, сообщает Крым.Реалии.

В комментарии изданию жена Кашука, Ольга, рассказала, что он не выходил на связь с 17 декабря, а в их доме прошел обыск.

20 декабря так называемый суд Симферополя отправил Кашука в СИЗО до 18 февраля 2020 года.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с арестом Кашука.

Сегодня его мать Екатерина Кашук сообщила, что вместе с мужем выехала из Крыма на материковую часть Украины.

"Мы (с мужем - ред.) взяли два чемодана и переехали сюда (в Киев - ред.). Оставили там все. Дом... Все, что было", - сказала Екатерина Кашук.

Она уточнила, что переехать ее попросил сын во время их разговора в суде. Выехала ли из Крыма жена арестованного, не сообщается.

"Когда я с ним разговаривала в суде, он сказал: "Мама, вам нужно обязательно отсюда уехать. Здесь очень много материала на вас. И ты должна немедленно отсюда уехать. Все семья должна уехать. Здесь много доносов и много всякого материала", - рассказала женщина.

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