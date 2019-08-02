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Матиос: Среди экипажа танкера NEYMA мог быть агент ФСБ РФ

Матиос: Среди экипажа танкера NEYMA мог быть агент ФСБ РФ - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 13:50

Главный военный прокурор напомнил, что экипаж был набран за несколько дней до задержания

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в его ведомстве не исключают возможности, что среди экипажа на арестованном российском танкере NEYMA мог быть засекреченный агент ФСБ РФ. Об этом сообщает Новое Время

По словам Матиоса, которые приводит издание, команда танкера была набрана перед задержанием: "Там были граждане РФ, не являющиеся выходцами из Крыма". 

Главный военный прокурор добавил, что его ведомству неизвестно их происхождение и работы на предыдущих местах. 

"Там достаточно молодой контингент был, не исключаем возможного засекреченного представителя федеральных служб РФ", - заявил Матиос. 

24 июля Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала NIKA SPIRIT в порту Измаила и его экипаж - 10 человек. Но украинские пограничники пробили код и выяснили, что судно с таким же ІМО, но под названием NEYMA в ноябре прошлого года принимало участие в операции ФСБ РФ по захвату украинских кораблей в Азовском море.

Правоохранители установили, что собственник судна перед рейсом полностью сменил экипаж. Точно так же, как и  сменил название NEYMA на NIKA SPIRIT.

Вечером, 25 июля, в СБУ заявили, что экипаж танкера закон не нарушали, а значит задерживать не за что. 

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