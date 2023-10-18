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Майор Сил спецопераций РФ готовил теракт в Киеве в 2014 году, все еще воюет против Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 14:36
Майор Сил спецопераций РФ готовил теракт в Киеве в 2014 году, все еще воюет против Украины - Фото
Фото: СБУ
дополнено

Майора оккупантов, сотрудника спецслужбы РФ подозревают в покушении на теракт, хранение и передачу самодельного взрывного устройства, сообщает Офис генпрокурора. Речь идет о попытке теракта в 2014 году, фигурант все еще воюет против Украины, пишет ведомство. Служба безопасности Украины сообщила, что подозреваемый принадлежит к Силам спецопераций Минобороны РФ — "одной из самых засекреченных спецслужб" РФ.

Фигуранту грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие пишет, что подозреваемый – российский майор, сотрудник одной из спецслужб РФ с позывным "Мексиканец".

В 2014 году он прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп, которые должны вести подрывную деятельность на территории Украины, отмечает ведомство.

Подозреваемый действовал под руководством российских кураторов, и по их указаниям завербовал жительницу Луганска, которая по плану должна была совершить подрыв в центре Киева, пишут правоохранители.

Чтобы женщина совершила теракт, он снарядил ее взрывным устройством, разработал маршрут и организовал выезд в Киев, объясняет ведомство.

В конце 2014 года женщина была задержана Службой безопасности Украины возле станции метро "Арсенальная", где женщина оставила сумку с тремя килограммами тротила и электродетонатором.

В 2017 году жительнице Луганска Анастасии Коваленко Печерский районный суд присудил пять лет заключения по делу о покушении на теракт.

По оперативным данным, сейчас подозреваемый агент "Мексиканец" находится на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, там он продолжает вести свою разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Фигурант объявлен в розыск.

ДОПОЛНЕНО.

Служба безопасности Украины сообщила, что подозреваемый – майор Константин Маслянко, кадровый сотрудник Сил спецопераций Минобороны РФ. Ведомство называет ее "одной из самых засекреченных российских спецслужб".

СБУ пишет, что его кураторами были: командующий Сил спецопераций РФ Валерий Флюстиков и Алексей Дюмин, тогдашний командир спецназа Главного разведывательного управления, экс-охранник диктатора Владимира Путина.

Именно по их указанию он завербовал жительницу Луганска на совершение теракта в Киеве, отмечает ведомство.

По данным следствия, подразделение "Мексиканца" также причастно к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года, в котором были убиты и были ранены украинские защитники.

"Для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой находилась взрывчатка. Тогда в результате подрыва погиб украинский военный, еще двое были ранены. Впоследствии сотрудники СБУ задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения", – пишут правоохранители.

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Артём Джерипа
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