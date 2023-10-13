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СБУ: В Одессе взяли агента ГРУ, прикрывавшегося работой в международной организации – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 10:50
СБУ: В Одессе взяли агента ГРУ, прикрывавшегося работой в международной организации – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского информатора, который устроился в международную организацию в Одессе, чтобы шпионить за Силами обороны. Ведомство утверждает, что он работал по заданию Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ).

По данным следствия, для маскировки разведывательно-подрывной деятельности фигурант устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.

Под таким прикрытием одессит объезжал территорию города, пытался обнаружить ключевые укрепрайоны и другие места базирования ВСУ, также его интересовали возможные маршруты перемещения Сил обороны в направлении южного фронта, поясняют правоохранители.

Фигурант – местный житель, который еще в 2014 году по указанию спецслужб РФ вел активную деятельность в пророссийских организациях, но после провала кремлевского проекта "русской весны" в Одесской области кураторы перевели подозреваемого в "режим ожидания", утверждает СБУ.

Вскоре после 24 февраля 2022 года на мужчину дистанционно вышел резидент агентурной сети ГРУ с территории России и "активировал" своего информатора, чтобы тот собирал разведданные в Одессе, пишет ведомство.

Для коммуникации подозреваемый и захватчики использовали заранее отработанные каналы связи через мессенджеры, объясняют правоохранители.

СБУ отмечает, что во время обыска у подозреваемого изъяли оружие с боеприпасами и мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором.

Фигурант получил подозрение за несанкционированное распространение представителям государства-агрессора информации о расположении ВСУ, а также за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

"Установлено, что резидент задержанного агента был еще и куратором диверсанта, которого СБУ задержала в прошлом году. По материалам украинской спецслужбы, в мае этого года он получил пожизненное заключение", – заключает СБУ.

  • В декабре 2022 года в Одессе были задержаны вероятные агенты ГРУ, которые собирали в области данные о местах возможной дислокации батарей и боеприпасов противовоздушной обороны, чтобы оккупанты их разбомбили.
  • В марте 2023 года СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ РФ среди местных жителей, собиравшего разведданные о новых подразделениях Сил обороны.
  • В августе в Одессе задержан местный житель, который, по информации СБУ, разведывал и передавал россиянам координаты расположения войск и систем противовоздушной обороны.

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Артём Джерипа
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