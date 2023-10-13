СБУ: В Одесі взяли агента ГРУ, який прикривався роботою у міжнародній організації – фото

Служба безпеки України повідомила про затримання російського інформатора, який влаштувався до міжнародної організації в Одесі, аби шпигувати за Силами оборони. Відомство стверджує, що він працював за завданням Головного управління Генштабу РФ (колишнє ГРУ).

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За даними слідства, для маскування розвідувально-підривної діяльності фігурант влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Під таким прикриттям одесит об'їжджав територію міста, намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування ЗСУ, також його цікавили можливі маршрути переміщення Сил оборони у напрямку південного фронту, пояснюють правоохоронці.

Фігурант – місцевий мешканець, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб РФ вів активну діяльність у проросійських організаціях, але після провалу кремлівського проєкту "російської весни" в Одеській області куратори перевели підозрюваного у "режим очікування", стверджує СБУ.

Незабаром після 24 лютого 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов резидент агентурної мережі ГРУ з території Росії та "активував" свого інформатора, аби той збирав розвіддані в Одесі, пише відомство.

Для комунікації підозрюваний та загарбники використовували заздалегідь відпрацьовані канали зв'язку через месенджери, пояснюють правоохоронці.

СБУ зазначає, що під час обшуку у підозрюваного вилучили зброю з боєприпасами та мобільний телефон з доказами листування з агресором.

Фігурант отримав підозру за несанкціонованого поширення представникам держави-агресора інформації про розташування ЗСУ, а також за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення.

"Встановлено, що резидент затриманого агента був ще і куратором диверсанта, якого СБУ затримала торік. За матеріалами української спецслужби, у травні цього року він отримав довічне ув’язнення", – підсумовує СБУ.

У грудні 2022 року в Одесі було затримано ймовірних агентів ГРУ, які збирали в області дані про місця можливої дислокації батарей і боєприпасів протиповітряної оборони, щоб окупанти їх розбомбили.

У березні 2023 року СБУ заявила про затримання в Одесі агента ФСБ РФ з-поміж місцевих жителів, який збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони.

У серпні в Одесі затримали місцевого жителя, який, за інформацією СБУ, розвідував та передавав росіянам координати розташування військ та систем протиповітряної оборони.

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