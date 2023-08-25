Вкрав мільйон на спорткомплексі для ЗСУ: в Одесі взяли військового чиновника – СБУ

Служба безпеки України спільно з Держбюро розслідувань затримали в Одесі військового чиновника: слідство стверджує, що він вкрав 1 млн грн з бюджету на будівництво спорткомплексу для ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Було затримано головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління.

За даними правоохоронців, чиновник привласнив понад 1 млн грн з бюджету, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок області.



Для реалізації оборудки посадовець залучив директора місцевої будівельної компанії, який згідно з договором мав забезпечити всі роботи зі зведення спорткомплексу, пише СБУ.

Проте підрядники не виконали свої зобов'язання, зокрема, не встановили понад 800 метрів квадратних гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення, стверджують правоохоронці.

"При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили неправдиві відомості до звітної та фінансово-господарської документації", – повідомляють у відомстві.

СБУ зауважує, що будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

Посадовцю та директору компанії-підрядника оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Зараз вирішується питання обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває, насамперед перевіряється причетність до "схеми" інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління, підсумовують у СБУ.

1 серпня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.

2 серпня ДБР повідомило про підозру військкому Ужгородського районного ТЦК. Слідство стверджує, що він змушував солдатів будувати собі маєток.

9 серпня керівнику одного з київських районних ТЦК вручили протокол про корупцію.

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