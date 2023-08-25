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Украл миллион на спорткомплексе для ВСУ: в Одессе взяли военного чиновника – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 13:48
Украл миллион на спорткомплексе для ВСУ: в Одессе взяли военного чиновника – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Госбюро расследований задержали в Одессе военного чиновника: следствие утверждает, что он украл 1 млн грн из бюджета на строительство спорткомплекса для ВСУ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Был задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления.

По данным правоохранителей, чиновник присвоил более 1 млн гривен из бюджета, выделенных на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков области.

Для реализации сделки чиновник привлек директора местной строительной компании, который согласно договору должен обеспечить все работы по возведению спорткомплекса, пишет СБУ.

Однако подрядчики не выполнили свои обязательства, в частности, не установили более 800 квадратных метров резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения, утверждают правоохранители.

"При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", – сообщают в ведомстве.

СБУ отмечает, что строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

Чиновник и директор компании-подрядчика объявлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос избрания обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Расследование продолжается, прежде всего, проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления, заключают в СБУ.

    • 1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.
    • 2 августа ДБР сообщило о подозрении военному Ужгородского районного ТЦК, Следствие утверждает, что он заставлял солдат строить себе имение.
    • 9 августа руководителю одного из киевских районных ТЦК вручили протокол о коррупции.

    Читайте также: Во Франковске охранять ТЦК записали родственников руководителей города и футболистов – ДБР

    Артём Джерипа
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