Майор Сил спецоперацій РФ готував теракт у Києві у 2014, все ще воює проти України

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Майора окупантів, співробітника спецслужби РФ підозрюють у замаху на теракт, зберігання та передання саморобного вибухового пристрою, повідомляє Офіс генпрокурора. Йдеться про спробу теракту у 2014 році, фігурант усе ще воює проти України, пише відомство. Служба безпеки України повідомила, що підозрюваний належить до Сил спецоперацій Міноборони РФ — "однієї з найзасекреченіших спецслужб" РФ.

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Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Слідство пише, що підозрюваний – російський майор, співробітник однієї зі спецслужб РФ із позивним "Мексиканець".

У 2014 він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп, які мали вести підривну діяльність на території України, зазначає відомство.

Підозрюваний діяв під керівництвом російських кураторів, і за їх вказівками завербував жительку Луганська, яка за планом мала вчинити підрив у центрі Києва, пишуть правоохоронці.

Аби жінка здійснила теракт, він спорядив її вибуховим пристроєм, розробив маршрут та організував виїзд до Києва, пояснює відомство.

Наприкінці 2014 року жінка була затримана Службою безпеки України біля станції метро "Арсенальна", де жінка залишила сумку з трьома кілограмами тротилу й електродетонатором.

У 2017 жительці Луганська Анастасії Коваленко Печерський районний суд присудив п'ять років ув'язнення у справі щодо замаху на теракт.

За оперативними даними, зараз підозрюваний агент "Мексиканець" перебуває на тимчасово окупованих територіях Луганщини й Донеччини, там він продовжує вести свою розвідувально-підривну діяльність проти України.

Фігуранта оголошено у розшук.

ДОПОВНЕНО.

Служба безпеки України повідомила, що підозрюваний – майор Костянтин Маслянко, кадровий співробітник Сил спецоперацій Міноборони РФ. Відомство називає її "однією з найзасекреченіших російських спецслужб".

СБУ пише, що його кураторами були: командувач Сил спецоперацій РФ Валерій Флюстіков та Олексій Дюмін, тодішній командир спецназу Головного розвідувального управління, ексохоронець диктатора Володимира Путіна.

Саме за їх вказівкою він завербував мешканку Луганська на скоєння теракту у Києві, зазначає відомство.

За даними слідства, підрозділ "Мексиканця" також причетний до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року, у якому був убитий та були поранені українські захисники.

"Для цього було завербовано місцевого жителя, який приніс на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом, в якій знаходилась вибухівка. Тоді внаслідок підриву загинув український військовий, ще двох – було поранено. Згодом співробітники СБУ затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін ув’язнення", – пишуть правоохоронці.

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