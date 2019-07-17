Мечтаю, чтобы в Украине было две партии - Вакарчук

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что мечтает о том, чтобы в Украине было две партии или две идеологии. Об этом он сказал в интервью Hromadske.ua.

Отвечая на вопрос, какая идеология партии Голос, Вакарчук отметил: "Я мечтаю о том времени, когда в Украине будет две партии или две идеологии - левее и правее. Социал-демократическая и консервативная. Для нас сегодня важно прийти первой партией, которая начинает с принципов".

Он уточнил, что сегодня основными принципами для Голоса являются отсутствие двойных стандартов, непродажа политической позиции при любых условиях, показ собственного примера, признание собственных ошибок, умение находить компромисс в тактических вещах, но не переход "красных линий", продвижение политической культуры.

По его словам, сегодня Голос - центристская партия, которая объединяет Украину.

15 июля Вакарчук исключил возможность коалиции с партией Юрия Бойко Оппозиционная платформа - За життя.

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