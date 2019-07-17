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17.07.2019, 10:20

"Голосуй не по приколу": Вакарчук объяснил, что имел в виду

"Голосуй не по приколу": Вакарчук объяснил, что имел в виду - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Голоса заявил, что "Голосуй не по приколу" - это про украинских воинов, а не про политику

Лидер партии Голос и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил в интервью Громадському, что его призыв перед первым туром президентских выборов - "Голосуй не по приколу" - не имеет политической окраски.

"Когда я делал свой ролик, я вспоминал воинов, воюющих сейчас. Я говорил, что перед этими людьми, перед жертвами, которые были на Майдане, перед памятью всех тех, кто всерьез относится к будущему Украины, голосовать по приколу - это безответственно… И то, что это заявление вызвало определенный политический перекос - это на совести тех, кто на него так смотрел. Я ничего такого сказать не хотел", - уверяет Вакарчук.

Он рассказал также, что перед выборами общался с людьми "из фан-клубов разных кандидатов в президенты", которые заявили ему, что голосовать не станут, поскольку якобы нет выбора. "Проголосуем по приколу за ... и назвали две различных фамилии. И еще однажды было сказано без фамилии, но что-то типа: как карта ляжет", - сказал лидер Голоса.

На уточняющий вопрос, связаны ли как-то "комик" и "по приколу", Вакарчук ответил, что еще в феврале отказался публично поддерживать или выступать против какого-либо конкретного человека и что свою позицию он менять не собирается.

15 июля Вакарчук заявил о кампании очернения его и команды, которую через смс-рассылку организовали якобы в партии пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность. Он также сказал, что когда в начале войны "в городах Украины стояли очереди в военкоматы", соратники Порошенко "расхищали оборонный бюджет".

Читайте также - Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео

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Теги: выборы, Святослав Вакарчук
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