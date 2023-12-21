Тимошенко собралась в суд из-за закона о медицинском каннабисе. Говорит о "наркомафии"
Фракция партии Батькивщина в Верховной Раде хочет обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты парламентского голосования по законопроекту о медицинском каннабисе. Об этом заявила глава фракции Юлия Тимошенко.
21 декабря Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине. Принятие закона поддержали 248 депутатов.
Как сказано в заявлении, Батькивщина намерена обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты голосования, так как, по мнению фракции, "поправки депутатов к нему рассматривались в полупустом сессионном зале".
Кроме того, по мнению лидера фракции, которое приведено в заявлении, законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию" и принят для того, чтобы открыть Украину для "мощного наркотрафика". Никаких подтверждений для этих публичных обвинений в заявлении фракции нет.
- При представлении законопроекта в Верховной Раде было подчеркнуто, что он регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности, а распространение марихуаны для рекреационного потребления по-прежнему считается преступлением.
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