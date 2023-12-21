Тимошенко собралась в суд из-за закона о медицинском каннабисе. Говорит о "наркомафии"

Батькивщина хочет обратиться в Конституционный суд, чтобы отменить результаты голосования по законопроекту о медицинском каннабисе

Юлия Тимошенко (Фото - пресс-служба Батькивщины)

Фракция партии Батькивщина в Верховной Раде хочет обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты парламентского голосования по законопроекту о медицинском каннабисе. Об этом заявила глава фракции Юлия Тимошенко.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

21 декабря Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине. Принятие закона поддержали 248 депутатов.

Как сказано в заявлении, Батькивщина намерена обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты голосования, так как, по мнению фракции, "поправки депутатов к нему рассматривались в полупустом сессионном зале".

Кроме того, по мнению лидера фракции, которое приведено в заявлении, законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию" и принят для того, чтобы открыть Украину для "мощного наркотрафика". Никаких подтверждений для этих публичных обвинений в заявлении фракции нет.

При представлении законопроекта в Верховной Раде было подчеркнуто, что он регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности, а распространение марихуаны для рекреационного потребления по-прежнему считается преступлением.

Читайте также: Легализовать медицинский каннабис – почему это важно, особенно во время войны