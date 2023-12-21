Тимошенко зібралась йти до суду через закон про медичний канабіс. Каже про "наркомафію"
Фракція партії Батьківщина у Верховній Раді хоче звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування щодо законопроєкту про медичний канабіс. Про це заявила голова фракції Юлія Тимошенко.
21 грудня Верховна Рада розглянула у другому читанні законопроєкт щодо регулювання обігу медичного канабісу в Україні. Ухвалення закону підтримали 248 депутатів.
Батьківщина має намір звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати голосування, оскільки, на думку фракції, "поправки депутатів до нього розглядалися в напівпорожній сесійній залі".
Крім того, на думку лідера фракції, наведену в заяві, законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію" і прийнятий для того, щоб відкрити Україну для "потужного наркотрафіку". Жодних підтверджень для цих публічних звинувачень у заяві фракції немає.
- При поданні законопроєкту у Верховній Раді було наголошено на тому, що він регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності, а розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання як і раніше вважатиметься злочином.
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