Тимошенко зібралась йти до суду через закон про медичний канабіс. Каже про "наркомафію"

Батьківщина хоче звернутися до Конституційного суду, щоб скасувати результати голосування щодо законопроєкту про медичний канабіс

Юлія Тимошенко (Фото - пресслужба Батьківщини)

Фракція партії Батьківщина у Верховній Раді хоче звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування щодо законопроєкту про медичний канабіс. Про це заявила голова фракції Юлія Тимошенко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

21 грудня Верховна Рада розглянула у другому читанні законопроєкт щодо регулювання обігу медичного канабісу в Україні. Ухвалення закону підтримали 248 депутатів.

Батьківщина має намір звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати голосування, оскільки, на думку фракції, "поправки депутатів до нього розглядалися в напівпорожній сесійній залі".

Крім того, на думку лідера фракції, наведену в заяві, законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію" і прийнятий для того, щоб відкрити Україну для "потужного наркотрафіку". Жодних підтверджень для цих публічних звинувачень у заяві фракції немає.

При поданні законопроєкту у Верховній Раді було наголошено на тому, що він регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності, а розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання як і раніше вважатиметься злочином.

Читайте також: Легалізувати медичний канабіс – чому це важливо, особливо під час війни