Медведчук, Новинский, Рабинович. Оппоблок близок к воссоединению

Юрий Бойко и Вадим Новинский (фото - пресс-служба Оппозиционного блока)

Партия Оппозиционный блок может воссоединится в самое ближайшее время для участия в досрочных выборах в парламент. Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в группах Оппоблока.

"Переговоры близки к завершению. Ориентировочно 5 июня в Киеве должен состояться объединительный съезд", - сообщил LIGA.net собеседник в группе Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина.

Еще 26 мая нардеп Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 подтвердил, что сейчас идут переговоры о воссоединении. "Участие в них (переговорах, – ред.) принимаю я, Вадим Новинский. А вот Ринат Ахметов, несмотря на заявления прессы, в переговорах не участвует", - отметил нардеп.

По словам источника, группа олигарха Рината Ахметова согласилась на поход на выборы вместе с эк-главой АП Виктором Медведчуком. На данный момент одним из ключевых нерешенных задач остается вопрос квот. Предварительно, переговоры идут о том, что каждая из трех групп получает треть мест в общем списке.

Источник из близкого окружения Ахметова сообщил LIGA.net, что вероятность воссоединения Оппоблока "очень высока". "Инициаторами этого процесса были Бойко и Левочкин", - отметил собеседник в группе Ахметова. По его словам, вероятнее всего партия пойдет на выборы под названием Оппозиционная платформа.

В Оппоблоке считают, что воссоединение позволит им рассчитывать на очень хороший результат на досрочных выборах. "При помощи мажоритарщиков мы вполне можем сформировать фракцию из 80-90 депутатов", - считает источник в группе Ахметова.

В свою очередь, в Оппоблоке также рассчитывают, что часть мажоритарщиков, которые думают баллотироваться от партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам, сделают свой выбор в пользу Оппоблока и присоединятся ко фракции в новом созыве.

Напомним, в ноябре 2018 года группа Бойко-Левочкина подписала с партией Медведчука За життя соглашение о сотрудничестве на президентских и парламентских выборах. Группа Ахметова заявила о несогласованности действий Бойко с руководством партии и приняла решение исключить его и Левочкина из состава фракции. На президентских выборах группа Ахметова выдвинула Александра Вилкула, а Оппозиционная платформа-За життя - Юрия Бойко.



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