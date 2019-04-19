Медведчук озвучил, чего ждут от Зеленского в Кремле по Донбассу

Владимир Путин и Виктор Медведчук (фото - ЕРА)

"Если новый президент Украины заключит сделку с Москвой, он может в течение нескольких месяцев восстановить контроль над временно оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России". Это, де-факто транслируя пожелания Кремля, озвучил в интервью Reuters украинский пророссийский политик и кум президента страны-оккупанта РФ Виктор Медведчук.

По его словам, у Москвы якобы "нет никаких ожиданий" по поводу того, кто выиграет на выбора-2019 - нынешний глава государства Петр Порошенко или шоумен Владимир Зеленский. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что РФ "нужен кто угодно, кроме Порошенко".

Реклама

"Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его (Зеленского) команде, что он будет делать и с кем", - сказал Медведчук. По его словам, он встречался с Зеленским лишь раз "8-9 лет назад".

Читайте также: На выход. Порошенко решил лишить Медведчука полномочий

Как пишет Reuters, основная цель РФ - вернуть захваченный Донбасс Украине на российских условиях, чтобы получить ослабление санкций Запада. Но Зеленский хоть и говорил, что "хочет мира" и "вдохнуть новую жизнь в буксующие переговоры", заявляет, что так же, как и Порошенко, не намерен выполнять определенные пункты минских соглашений.

Кум Путина говорит, что пока что Зеленский "идет по неверному пути", но "есть надежда, что он может изменить свою позицию после избрания и погружения в эту тему".

"Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать. Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию", - говорит интервьюируемый в русле кремлевской пропаганды.

Читайте также: Кабмин запретил нерегулярные полеты в РФ из-за Медведчука и Бойко

Медведчук утверждает, что ради того, чтобы склонить новые власти Украины к своему сценарию, Путин "может быть не против освободить украинских моряков в качестве жеста доброй воли" и пустить "миллиарды долларов из РФ в экономику Украины, если экономические отношения между двумя соседями, которые были нарушены санкциями, будут восстановлены".

"Мы не говорим, что надо снова целоваться или обниматься, - говорит он от имени Кремля. - Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений".

По словам Медведчука, соглашения о мире в Донбассе, если будущий президент пойдет на условия Москвы, можно достичь "в течение нескольких месяцев" и реализовать его "за шесть-восемь месяцев". Переговоры, говорит он, нужно вести "между Киевом, Москвой, Луганском и Донецком".

"Нужно сесть и поговорить. Это уже прописано (в минских соглашениях), нужно просто определить порядок действий", - сказал он, добавив, что это повлечет за собой принятие Верховной Радой нескольких законов и изменений в Конституцию.

Медведчук согласен "консультировать" Зеленского по этому вопросу, если тот станет президентом, и говорит, что его партия "Оппозиционная платформа - для жизнь" потенциально готова сотрудничать с ним, припугнув напоследок "ухудшением экономической жизни".

Ранее Зеленский заявил, что не будет создавать коалицию с партией Медведчука.

Читайте также: "У нас с Россией войны нет". Интервью Медведчука - за минуту