Кабмин запретил нерегулярные полеты в РФ из-за Медведчука и Бойко

Фото: ЕРА

После визита украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука к российским властям в Москву правительство запретило нерегулярные авиаперелеты в РФ. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова, передает корреспондент LIGA.net.

Глава МВД сообщил, что Бойко "воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ РФ на такой перелет", и прямым перелетом Киев-Москва попал на переговоры с премьером страны-агрессора Дмитрием Медведевым.

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Аваков предложил внести изменения в положение об использовании воздушного пространства Украины и запретить нерегулярное авиасообщение между Украиной и Россией.

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Он также напомнил, что ряд российских авиакомпаний находятся под санкциями, но запрет на авиасообщение не распространяется на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, если при этом используются самолеты, не зарегистрированные в РФ.

"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных перелетов между Украиной и страной-агрессором, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Красный крест", - добавил Аваков.

22 марта 2019 года в Москве премьер РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров". Этим случаем заинтересовалась СБУ. В ГПСУ заявили, что в компетенцию ведомства не входит выдача разрешений или запретов на вылет воздушных транспортных судов.