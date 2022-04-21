Между Бучей, Ирпенем и Киевом запускают маршрутки

С 25 апреля между Киевом, Ирпенем и Бучей начнут курсировать маршрутки. Пока запускаются три маршрута. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Общественный транспорт будут запускать постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики.

Уже с 25 апреля поедут первые маршрутки в Киев и из столицы в Ирпень:

№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") – Киев (метро Академгородок) – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№392 Ирпень – Киев, временная схема маршрута – ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – с. Романовка – метро Академгородок – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№422 Буча-Киев (через Ирпень), временная схема движения – Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университетская – с. Романовка – метро Академгородок. График: Буча – 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Вадим Ребрина

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