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Между Трампом и Зеленским есть какая-то химия – Ельченко

Между Трампом и Зеленским есть какая-то химия – Ельченко - Фото
Владимир Ельченко (Фото - EPA)
15.01.2020, 14:42

По словам посла, американские власти тепло относятся к Украине

Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что американский лидер Дональд Трамп имеет высокое мнение о своем украинском коллеге Владимире Зеленском. Об этом дипломат рассказал на брифинге.

"Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет", - сказал Ельченко.

Также, по его словам, теплое отношение к Украине чувствуется и в Госдепе, и в Совете нацбезопасности США.

  • Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп якобы дал распоряжение заморозить военную помощь Украине через час после июльской беседы с Зеленским.

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Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке, и чувствуется, что между ними есть определенная химия. Это вдохновляет

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владимир ельченко дональд трамп Владимир Зеленский
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