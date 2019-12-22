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США заморозили помощь Украине через час после беседы президентов

США заморозили помощь Украине через час после беседы президентов - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
22.12.2019, 17:41

По данным Bloomberg, Трамп интересовался деталями предоставления военной помощи Украине еще за месяц до беседы с Зеленским

США заморозили военную помощь Украине через час после июльского разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания.

В издании отмечают, что Трамп интересовался деталями предоставления помощи Украины еще за месяц до разговора с Зеленским. Спустя же примерно час после беседы беседы президентов помощь заморозили.

Справка. В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей.

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