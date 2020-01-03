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Документы о заморозке помощи США для Украины: указание дал Трамп

Документы о заморозке помощи США для Украины: указание дал Трамп - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
03.01.2020, 11:26

У президента США никак не объясняли причин заморозки, а потом пытались свалить все на Пентагон

Опубликованы неотредактированные версии документов, касающиеся заморозки военной помощи США Украине летом прошлого года. Об этом сообщает Голос Америки.

Доступ к переписке между чиновниками Пентагона и Офисом управления и бюджета Белого дома получила общественная организация "Справедливая безопасность". Из нее следует, что распоряжение о заморозке помощи отдал лично президент США Дональд Трамп. "Четкое указание президента продолжать заморозку", - писал чиновник Белого дома Майкл Даффи в Пентагон после того, как информация о заморозке появилась в прессе.

Из переписки следует, что в Пентагоне сомневались в законности остановки помощи - поскольку закон требует тратить деньги в соответствии с тем, как это было предусмотрено Конгрессом. Пентагону не было предоставлено никаких объяснений о причинах заморозки, а кроме украинских чиновников, беспокойство высказывали американские подрядчики, рассчитывавшие на контракты в рамках программы помощи Украине.

Также в Пентагоне опасались, что в случае возникновения проблем из-за заморозки в ней могут обвинить сотрудников оборонного ведомства. Так и произошло: несмотря на то, что именно из Белого дома неоднократно приходили указания задерживать помощь, Даффи критиковал Министерство обороны за то, что оно якобы не сделало необходимых шагов для ее выделения: "это было ваше решение не двигаться".

"Вы это серьезно? У меня нет слов", - ответила на его критику и.о. контролера Пентагона Элен Маккаскер.

  • 29 августа стало известно о том, что военная помощь Украине была заблокирована.
  • Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена.
  • Это привело к началу расследования об импичменте Трампа.
  • В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления  на Зеленского.
  • Также один из свидетелей утверждает, что в день звонка Трампа Зеленскому сотрудники украинского посольства в США спрашивали, что происходит с военной помощью.

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