Документы о заморозке помощи США для Украины: указание дал Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Опубликованы неотредактированные версии документов, касающиеся заморозки военной помощи США Украине летом прошлого года. Об этом сообщает Голос Америки.

Доступ к переписке между чиновниками Пентагона и Офисом управления и бюджета Белого дома получила общественная организация "Справедливая безопасность". Из нее следует, что распоряжение о заморозке помощи отдал лично президент США Дональд Трамп. "Четкое указание президента продолжать заморозку", - писал чиновник Белого дома Майкл Даффи в Пентагон после того, как информация о заморозке появилась в прессе.

Из переписки следует, что в Пентагоне сомневались в законности остановки помощи - поскольку закон требует тратить деньги в соответствии с тем, как это было предусмотрено Конгрессом. Пентагону не было предоставлено никаких объяснений о причинах заморозки, а кроме украинских чиновников, беспокойство высказывали американские подрядчики, рассчитывавшие на контракты в рамках программы помощи Украине.

Также в Пентагоне опасались, что в случае возникновения проблем из-за заморозки в ней могут обвинить сотрудников оборонного ведомства. Так и произошло: несмотря на то, что именно из Белого дома неоднократно приходили указания задерживать помощь, Даффи критиковал Министерство обороны за то, что оно якобы не сделало необходимых шагов для ее выделения: "это было ваше решение не двигаться".

"Вы это серьезно? У меня нет слов", - ответила на его критику и.о. контролера Пентагона Элен Маккаскер.

29 августа стало известно о том, что военная помощь Украине была заблокирована .

заблокирована Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена .

давления Джозефа Байдена Это привело к началу расследования об импичменте Трампа.

расследования об импичменте В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на Зеленского .

лично распорядился использовалась для давления Также один из свидетелей утверждает, что в день звонка Трампа Зеленскому сотрудники украинского посольства в США спрашивали , что происходит с военной помощью.

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