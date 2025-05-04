Мексика отказалась от помощи Трампа в борьбе с наркотрафиком, волнуется за суверенитет

Клаудия Шейнбаум (Фото: MARIO GUZMAN/EPA)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал направить американские войска в Мексику для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, но сказала, что отклонила это предложение, поскольку "суверенитет не продается". Об этом сообщает Reuters.

По словам Шейнбаум, во время одного из разговоров по телефону Трамп предложил ей, чтобы армия США пришла на помощь Мексике в борьбе с наркокартелями.

"И знаете, что я ему ответила? Нет, президент Трамп, территория священна, суверенитет священный, суверенитет не продается, суверенитет любят и защищают", – сказала Шейнбаум, добавив, что, несмотря на возможное сотрудничество, Мексика никогда не примет присутствие военных Соединенных Штатов.

В Совете национальной безопасности США в ответ на запрос Reuters заявили, что Трамп тесно сотрудничал с Шейнбаум для достижения "самой безопасной юго-западной границы в истории", но пока результаты не достигнуты.

"Опасные иностранные террористические организации продолжают угрожать нашей общей безопасности, а распространяемые ими наркотики и преступность угрожают американским общинам по всей стране", – заявили в Раде.

Ранее Трамп публично заявил, что США примут односторонние военные меры, если Мексика не сможет ликвидировать наркокартели.