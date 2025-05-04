Мексика відмовилася від допомоги Трампа у боротьбі з наркотрафіком, хвилюється за суверенітет

Клаудія Шейнбаум (Фото: MARIO GUZMAN/EPA)

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що президент США Дональд Трамп пропонував направити американські війська до Мексики для боротьби з незаконним обігом наркотиків, але сказала, що відхилила цю пропозицію, оскільки "суверенітет не продається". Про це повідомляє Reuters.

За словами Шейнбаум, під час однієї з розмов телефоном Трамп запропонував їй, щоб армія США прийшла на допомогу Мексиці у боротьбі із наркокартелями.

"І знаєте, що я йому відповіла? Ні, президенте Трампе, територія священна, суверенітет священний, суверенітет не продається, суверенітет люблять і захищають", – сказала Шейнбаум, додавши, що попри можливу співпрацю Мексика ніколи не прийме присутність військових Сполучених Штатів на її території.

У Раді національної безпеки США у відповідь на запит Reuters заявили, що Трамп тісно співпрацював із Шейнбаум для досягнення "найбезпечнішого південно-західного кордону в історії", але поки результатів не досягнуто.

"Небезпечні іноземні терористичні організації продовжують загрожувати нашій спільній безпеці, а наркотики та злочинність, що вони поширюють, загрожують американським громадам по всій країні", – заявили у Раді.

Раніше Трамп публічно заявив, що США вживуть односторонніх військових заходів, якщо Мексика не зможе ліквідувати наркокартелі.