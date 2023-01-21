Мельник – министру обороны Германии: Что еще вам нужно проверить? Поставляйте танки

Замглавы МИД и экс-посол в ФРГ Андрей Мельник призвал министра обороны Германии Бориса Писториуса начать поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом он написал в Twitter.

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20 января Писториус на встрече в Рамштайне сообщил, что союзники не пришли к решению по передаче Украине танков Leopard. Но он поручил провести ревизию этих танков на предмет возможных поставок.

При этом Германия пока не дала разрешения на реэкспорт другим союзникам, которые готовы поставить свои Leopard 2 Украине.

"Что еще нужно проверить, герр Писториус? Поставляйте! Очень жаль, что Светофор (правящая коалиция ФРГ. – Ред.) так себя выставляет". – написал Мельник.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

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Марко Сировой

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