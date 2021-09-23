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Мендель заподозрила, что ее на Банковой "слушало" НАБУ. Там отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 14:25
Мендель заподозрила, что ее на Банковой
Юлия Мендель (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель предположила в эфире 24 канала, что ее кабинет в Офисе президента якобы могли прослушивать в Национальном антикоррупционном бюро. В комментарии LIGA.net в пресс-службе НАБУ заявили, что это только ее подозрения, и если у нее есть факты, пускай их предоставит.

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По словам Мендель, заходя в кабинеты чиновников на Банковой, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". В кабинете Мендель такой таблички не было, но она считает, что ее якобы могли прослушивать.

"Я думаю, что да, потому что я часто слышала, что говорила, а потом доходило до членов команды. А я нигде это не говорила, кроме кабинета", – ответила экс-секретарь президента на соответствующий вопрос. 

Она также рассказала, что в 2019 году сотрудники НАБУ взяли на взятке сотрудницу Офиса президента, которая с сообщницей "должна была получить 300 000 долларов". "Мы об этом узнали чуть ли не последними. Значит, НАБУ следит", — сказала Мендель.

НАБУ в комментарии LIGA.net сообщило, что идея о прослушке кабинета – это только ее "догадки". "Очень мало конкретной информации. Это ее догадки, а не факты. Если они есть, то может нам сообщить. А пока это просто предположение", — заявили в пресс-службе.

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Владислава Михайленко
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набу прослушка юлия мендель пресс-секретарь офис президента
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