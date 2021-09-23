Зеленская открыла фестиваль коммунистов: Это новая глава сотрудничества Украины и Китая

Первая леди Елена Зеленская в формате видеообращения поучаствовала в открытии Пекинского кинофестиваля (BJIFF). Об этом сообщает китайский правительственный ресурс China.org.cn.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я верю, что кино- и телеиндустрия откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве... BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", – заявила Зеленская на открытии фестиваля.

Также видеообращение записывала министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.

СПРАВКА. На официальном сайте BJIFF указано, что тема и основное направление фестиваля – 100-летие основания Коммунистической партии Китая.

Один из организаторов – государственная медиакомпания КНР China Media Group. В 2018 году она подписала соглашение о международном стратегическом сотрудничестве с пропагандистским информагентством РФ Россия сегодня, сообщал CGTN.

Со стороны России соглашение подписывал топ-пропагандист Дмитрий Киселев, известный грубыми высказываниями и ложью в адрес Украины. На церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.