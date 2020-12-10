"Ни минуты без бабла". НАБУ собрало самые яркие цитаты прослушиваемых чиновников – видео

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Национальное антикоррупционное бюро сделало видео с самыми яркими цитатами чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

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В бюро полагают, что эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых властных кабинетах. 

Несколько примеров крылатых фраз: 

" — В следующую среду *** $50 000 ***

— Красавчик. 

— Ни минуты без бабла!".

"— Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?

— Спокойствие душевное. Душевное и моральное". 

"— Я говорю: "Саша, так, а что ты это, ты сомневался в нашей политической проституции?". Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить".

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Теги: коррупция, набу, прослушка
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