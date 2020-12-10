"Ни минуты без бабла". НАБУ собрало самые яркие цитаты прослушиваемых чиновников – видео

Национальное антикоррупционное бюро сделало видео с самыми яркими цитатами чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях.
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В бюро полагают, что эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых властных кабинетах.
Несколько примеров крылатых фраз:
" — В следующую среду *** $50 000 ***
— Красавчик.
— Ни минуты без бабла!".
"— Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?
— Спокойствие душевное. Душевное и моральное".
"— Я говорю: "Саша, так, а что ты это, ты сомневался в нашей политической проституции?". Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить".
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