Меньше всего украинцы доверяют президенту, Раде и Кабмину - опрос

Больше всего украинцы доверяют людям, которые живут с ними рядом, обычным гражданам, и меньше всего доверяют президенту, парламенту и правительству. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в декабре 2018 года.

На втором месте по доверию – волонтеры, на третьем – церковь.

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В течение 2018 года уровень доверия к некоторым институтам несколько изменился.

К примеру, уровень доверия к волонтерам, хоть и остается одним из самых высоких, значительно упал за последний год.

Церковь также остается одним из лидеров доверия, однако за последний год уровень доверия к ней упал на 6 процентных пунктов (с 57% до 51%), а баланс доверия-недоверия - на 12 процентных пунктов (с 40% до 28%).

Институты власти традиционно вызывают меньше всего доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия (-63%).

Уровень доверия к президенту стабильно низкий (16% доверяют, 70% не доверяют), баланс также отрицательный (-54%). Ситуация практически не изменилась в течение 2017-2018 гг.

Опрос проводился с 30 ноября по 14 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2034 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Согласно результатам опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда Демократические инициативы им.Кучерива в сентябре 2018 года, украинцы больше всего доверяют армии, меньше – прокуратуре и судам.