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"Меня не волнует распад России". Экс-посол США в Москве напомнил – оккупация продолжается

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 10:41
Майкл Макфол в 2010 году (фото - ЕРА)

Российская оккупация части Украины продолжается – это имеет значение, а не опасения из-за возможных политических потрясений в РФ. Об этом написал в Twitter бывший посол США в Москве (2012—2014) Майкл Макфол, ныне сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против России.

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Экс-советник президента США по нацбезопасности сообщил, что его не волнуют ни "пути сохранения лица Путину", ни "бескомпромиссный переворот", ни потенциальный "хаос внутри России" или ее распад.

"Меня беспокоит продолжающаяся российская оккупация Украины", – подчеркнул Макфол, директор Института международных исследований Фримана-Спогли.

Читайте также: Группа Ермака–Макфола: Госсекретарь США должен признать Россию спонсором терроризма

Євген Пилипенко
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