"Меня не волнует распад России". Экс-посол США в Москве напомнил – оккупация продолжается

Российская оккупация части Украины продолжается – это имеет значение, а не опасения из-за возможных политических потрясений в РФ. Об этом написал в Twitter бывший посол США в Москве (2012—2014) Майкл Макфол, ныне сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против России.

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Экс-советник президента США по нацбезопасности сообщил, что его не волнуют ни "пути сохранения лица Путину", ни "бескомпромиссный переворот", ни потенциальный "хаос внутри России" или ее распад.

"Меня беспокоит продолжающаяся российская оккупация Украины", – подчеркнул Макфол, директор Института международных исследований Фримана-Спогли.

Почитайте интервью Макфола за сентябрь 2021 года: "Украинцы защищают Европу. Не немцы, не американцы, а украинские солдаты".

В конце весны 2022 года он прогнозировал, что Украина получит высокоточные ракеты "большей дальности, чем у нее есть". На конец года союзники не передали ВСУ такое вооружение.

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Євген Пилипенко

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