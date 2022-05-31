Украина получит высокоточные ракеты большей дальности, чем у нее есть – экс-посол США в РФ

Украина получит от США РСЗО и ракеты к ним, но этими ракетами невозможно будет наносить удары вглубь территории России. Об этом написал в Twitter экс-посол США в РФ, директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по нацбезопасности, сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против России Майкл Макфол.

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"Уточняющие комментарии от администрации президента США по РСЗО более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракеты, способные нанести удар вглубь России", – написал Макфол.

Он пояснил, что не все РСЗО имеют одинаковые возможности.

"Отправка системы меньшего радиуса действия лучше, чем вообще ничего", – добавил он.

30 мая президент США Джо Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты не собираются направлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Позже высокопоставленный представитель США заявил, что Байден не исключает отправку Украине РСЗО, и что окончательное решение еще не принято.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине "с головой хватит" тех ракет, которые летят на расстояние 70 км.

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Наталия Медведева

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