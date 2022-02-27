И.о. мэра Бердянска сообщил о временной оккупации города Россией

Сегодня, 27 февраля, российские оккупанты вторглись в Бердянск. Об этом сообщил в Facebook и.о. мэра Александр Свидло.

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По словам и.о. мэра, несколько часов назад в Бердянск вошла российская тяжелая военная техника. Через некоторое время оккупанты заняли все административные здания города.

Свидло рассказал, что оккупанты предложили ему продолжить работу под их руководством, но он отказался.

"Считаю это предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно", – добавил Свидло.

Он также предположил, что ночь в Бердянске будет очень тяжелой.

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Наталия Медведева

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