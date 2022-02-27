UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

И.о. мэра Бердянска сообщил о временной оккупации города Россией

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 22:48
И.о. мэра Бердянска сообщил о временной оккупации города Россией - Фото
Александр Свидло (скриншот видео)

Сегодня, 27 февраля, российские оккупанты вторглись в Бердянск. Об этом сообщил в Facebook и.о. мэра Александр Свидло.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам и.о. мэра, несколько часов назад в Бердянск вошла российская тяжелая военная техника. Через некоторое время оккупанты заняли все административные здания города.

Свидло рассказал, что оккупанты предложили ему продолжить работу под их руководством, но он отказался.

"Считаю это предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно", – добавил Свидло.

Он также предположил, что ночь в Бердянске будет очень тяжелой.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война бердянск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 