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Мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов: Вы крутейшие! Я горжусь вами!

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 16:07
Мэр Херсона об отказе жителей от
Игорь Колыхаев (фото: Facebook мэра)

Жители Херсона решительно проигнорировали якобы "гуманитарную помощь" от российских оккупантов и четко показали захватчикам, что их родной город – это Украина. Об этом написал в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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"Херсон – вы крутейшие! Я про эту гуманитарку на площади и вашу реакцию на неё. Я горжусь вами. Херсон – город-герой! Херсон – это Украина!" – написал мэр.

Колыхаев прокомментировал проукраинские митинги, которые проходят в городе. Он подчеркнул, что не может запретить митинги в поддержку Украины, равно как и организовывать их.

Мэр добавил, что беспокоится о безопасности горожан.

Колыхаев обеспокоен, что оккупанты обстреливают и не дают "зеленый коридор" для волонтеров. Мэр связывался с иностранными партнерами, чтобы сообщить, что Россия нарушает "озвученные миру договоренности".

  • В Херсоне неизвестные на автобусах через громкоговорители призывают людей выйти на улицу под предлогом бесплатной раздачи хлеба. 
  • В Херсоне оккупанты пытались устроить постановочное шоу с раздачей гуманитарной помощи для картинки о "спасителях" в пропагандистских СМИ, однако жители города вышли и продемонстрировали свое реальное отношение к вторжению российских войск в украинский город.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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агрессия России война оккупанты гуманитарка Игорь Колыхаев
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