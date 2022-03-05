Мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов: Вы крутейшие! Я горжусь вами!
Жители Херсона решительно проигнорировали якобы "гуманитарную помощь" от российских оккупантов и четко показали захватчикам, что их родной город – это Украина. Об этом написал в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев.
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"Херсон – вы крутейшие! Я про эту гуманитарку на площади и вашу реакцию на неё. Я горжусь вами. Херсон – город-герой! Херсон – это Украина!" – написал мэр.
Колыхаев прокомментировал проукраинские митинги, которые проходят в городе. Он подчеркнул, что не может запретить митинги в поддержку Украины, равно как и организовывать их.
Мэр добавил, что беспокоится о безопасности горожан.
Колыхаев обеспокоен, что оккупанты обстреливают и не дают "зеленый коридор" для волонтеров. Мэр связывался с иностранными партнерами, чтобы сообщить, что Россия нарушает "озвученные миру договоренности".
- В Херсоне неизвестные на автобусах через громкоговорители призывают людей выйти на улицу под предлогом бесплатной раздачи хлеба.
- В Херсоне оккупанты пытались устроить постановочное шоу с раздачей гуманитарной помощи для картинки о "спасителях" в пропагандистских СМИ, однако жители города вышли и продемонстрировали свое реальное отношение к вторжению российских войск в украинский город.
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