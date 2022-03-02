В Херсоне людей выманивают на улицы за хлебом. Власти просят о "зеленом коридоре"

В Херсоне неизвестные на автобусах через громкоговорители призывают людей выйти на улицу под предлогом бесплатной раздачи хлеба. Об этом через telegram-канал сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

"Областная и городская власть не проводят подобных акций. Это может быть провокация оккупантов", – написал Лагута.

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По его словам, ОГА продолжает переговоры о создании "зеленого коридора" в области, поскольку почти во всех населенных пунктах заканчиваются продукты питания и лекарства. "Также в Херсоне на улицах и в домах много мирных жителей, которым необходимо оказать помощь", – говорит глава ОГА.

1 марта в Херсоне российские оккупанты расстреляли гражданских, которые без оружия пытались остановить бронеколонну войск РФ. У людей на "вооружении" были только коктейли Молотова.

Оккупанты обстреливали жилые дома, в селе Черноморское убили двух местных и тяжело ранили еще трех. В Херсоне военные РФ захватывают местных жителей в плен.

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Валерия Кондратова

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