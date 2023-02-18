Мэр Хмельницкого о последствиях ракетного удара: повреждены дома, ранены два человека

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что в результате российского ракетного удара по городу в субботу были повреждены десять домов. Два человека получили легкие ранения, рассказал он в эфире единственного телемарафона.

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"Есть три поврежденных учебных заведения, около десяти поврежденных многоквартирных домов, полтысячи балконов и окон уничтожены, повреждена техника. И есть двое раненых гражданских лиц"

Их жизни угрозы нет.

Утром 18 февраля россияне выпустили по Украине четыре крылатых ракеты. Две из них удалось сбить, а те, которые прорвались сквозь ПВО, нанесли удар по Хмельницкому.

Предыдущий удар по Украине Россия нанесла в ночь на 16 февраля. Тогда россияне выпустили 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, с которых удалось сбить половину.

Андрій Водяний

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