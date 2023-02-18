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Мэр Хмельницкого о последствиях ракетного удара: повреждены дома, ранены два человека

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 11:49
Мэр Хмельницкого о последствиях ракетного удара: повреждены дома, ранены два человека - Фото
Фото: Facebook / Александр Симчишин

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что в результате российского ракетного удара по городу в субботу были повреждены десять домов. Два человека получили легкие ранения, рассказал он в эфире единственного телемарафона.

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"Есть три поврежденных учебных заведения, около десяти поврежденных многоквартирных домов, полтысячи балконов и окон уничтожены, повреждена техника. И есть двое раненых гражданских лиц"

Их жизни угрозы нет.

Андрій Водяний
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война ракетный удар хмельницкий александр симчишин
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