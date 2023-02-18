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Россияне выпустили по Украине четыре крылатых ракеты: две из них сбили – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 10:51
Россияне выпустили по Украине четыре крылатых ракеты: две из них сбили – Воздушные силы - Фото
Фото: командование Воздушных сил

Российская армия утром в субботу, 18 февраля, выпустила по Украине четыре крылатых ракеты из акватории Черного моря, две из них удалось сбить. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Угроза ракетных атак остается", – говорится в сообщении.

Те ракеты, которые не удалось сбить, нанесли удар по Хмельницкому.

  • Предыдущий удар по Украине Россия нанесла в ночь на 16 февраля. Тогда россияне выпустили 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, с которых удалось сбить половину.

Андрій Водяний
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