Россияне выпустили по Украине четыре крылатых ракеты: две из них сбили – Воздушные силы
18.02.2023, 10:51
Фото: командование Воздушных сил
Российская армия утром в субботу, 18 февраля, выпустила по Украине четыре крылатых ракеты из акватории Черного моря, две из них удалось сбить. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
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"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Угроза ракетных атак остается", – говорится в сообщении.
Те ракеты, которые не удалось сбить, нанесли удар по Хмельницкому.
- Предыдущий удар по Украине Россия нанесла в ночь на 16 февраля. Тогда россияне выпустили 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, с которых удалось сбить половину.
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