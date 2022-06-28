Мэр Варшавы тоже стал жертвой deepfake с Кличко: разговор показался ему "необычным"

В начале июня мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал жертвой deepfake с мэром Киева Виталием Кличко. Он поговорил по видеосвязи с неизвестным, который представился мэром украинской столицы, сообщает Radio ZET.

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Видеозвонок показался Тшасковскому "необычным" и вызвал у него подозрения, потому сразу после его завершения мэрия Варшавы связалась с киевскими властями. Выяснилось, что Кличко в это время не разговаривал, потому власти уведомили об этом департамент киберполиции.

"Действительно, нас всех обманули, включая власти Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида. Разговор не касался каких-то острых тем, но я решил уведомить о случившемся польские спецслужбы и посольство Украины. Я уже несколько раз разговаривал с Виталием Кличко, и мы лично в Киеве обсуждали принципы сотрудничества на случай войны", – сказал Тшасковский.

О разговоре с фейковым Кличко ранее сообщали мэры Берлина и Вены.

Кличко отреагировал на скандал с deepfake, обвинив в этом Россию: "Враг не унимается и ведет войну на всех фронтах – в частности, по дезинформации, дискредитации украинских политиков. Чтобы поссорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали".

Оксана Житнюк

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