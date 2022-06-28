UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэр Варшавы тоже стал жертвой deepfake с Кличко: разговор показался ему "необычным"

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 19:50
Мэр Варшавы тоже стал жертвой deepfake с Кличко: разговор показался ему
Рафал Тшасковский (Фото - ЕРА)

В начале июня мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал жертвой deepfake с мэром Киева Виталием Кличко. Он поговорил по видеосвязи с неизвестным, который представился мэром украинской столицы, сообщает Radio ZET.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Видеозвонок показался Тшасковскому "необычным" и вызвал у него подозрения, потому сразу после его завершения мэрия Варшавы связалась с киевскими властями. Выяснилось, что Кличко в это время не разговаривал, потому власти уведомили об этом департамент киберполиции.

"Действительно, нас всех обманули, включая власти Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида. Разговор не касался каких-то острых тем, но я решил уведомить о случившемся польские спецслужбы и посольство Украины. Я уже несколько раз разговаривал с Виталием Кличко, и мы лично в Киеве обсуждали принципы сотрудничества на случай войны", – сказал Тшасковский.

  • О разговоре с фейковым Кличко ранее сообщали мэры Берлина и Вены.
  • Кличко отреагировал на скандал с deepfake, обвинив в этом Россию: "Враг не унимается и ведет войну на всех фронтах – в частности, по дезинформации, дискредитации украинских политиков. Чтобы поссорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фейк виталий кличко варшава deep fake Рафал Тшасковский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 