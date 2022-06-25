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"Враг не унимается". Виталий Кличко отреагировал на появление deepfake-Кличко

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 12:02
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра Киева)

Киевский мэр Виталий Кличко отреагировал на вчерашний скандал, когда от его имени с мэрами европейских столиц по видеосвязи общался дипфейковый градоначальник. Кличко утверждает в Facebook, что это была российская информационная спецоперация.

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Вчера, 24 июня, бургомистр Берлина полчаса разговаривала с "кем-то, кто выдавал себя за мэра Киева" и поднимал темы беженцев, выплат, гей-парада и мобилизации.

"Враг не унимается и ведет войну по всем фронтам – в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали", – объяснил настоящий мэр Киева такие инциденты.

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Он рассказал, что от его имени мэрам нескольких евростолиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы общения через сервис Zoom. Мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор, после чего с помощью технологии deepfake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко.

Кличко призвал правоохранителей расследовать инцидент, возможно, с привлечением иностранных специалистов.

Он резюмировал тем, что гибридная война и российская дезинформация – одна из тем панельной дискуссии, в которой он с братом Владимиром Кличко будет принимать участие на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе.

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Евгений Пилипенко
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