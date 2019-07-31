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Мэра Запорожья вызывают на допрос в СБУ - Радио Свобода

Мэра Запорожья вызывают на допрос в СБУ - Радио Свобода - Фото
Фото: скриншот из видео
31.07.2019, 14:07

Владимира Буряка вызывают на допрос в качестве свидетеля

Мэра Запорожья Владимира Буряка вызывают на допрос в Службу безопасности Украины как свидетеля по делу о госизмене и подкупе избирателей. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу СБУ в Запорожской области. 

Издание заявляет, что в ведомстве им подтвердили информацию о том, что в качестве свидетелей вызывается также ряд других чиновников. 

"Вызываем Буряка как свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - сообщил пресс-офицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко. 

Имена тех, кого СБУ вызвали на допрос, пока что не разглашаются.

Владимир Буряк вызов на допрос еще не комментировал. В пресс-службе мэрии изданию заявили, что повестку с вызовом на допрос Буряку еще не вручали.

Ранее Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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госизмена Запорожье владимир буряк
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