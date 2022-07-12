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На случай ядерного удара: мэрия Нью-Йорка выпустила видео с инструкциями

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 08:24
На случай ядерного удара: мэрия Нью-Йорка выпустила видео с инструкциями - Фото
Ядерное испытание в США, 1956 год (Фото - Federal government of the United States)

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоинструкции для горожан о том, что им следует делать в случае ядерного удара. 

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В ролике не говорится, кто может нанести ядерный удар по США, он начинается с "вводной", что по городу ударила "большая бомба".  

Затем перечисляются важнейшие для выживания пункты: спрятаться в помещении, желательно в подвале, держаться подальше от окон и попытаться найти источник информации о том, что происходит.

Всем, кто оказался во время взрыва на улице, необходимо срочно смыть радиоактивную пыль.

Оказавшимся в такой ситуации рекомендуют не выходить из домов до разрешения властей.

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Сергей Бережной
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безопасность ядерный удар гражданская оборона
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