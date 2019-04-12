Меркель объяснила, почему не пригласила Зеленского в Берлин

Ангела Меркель (фото - пресс-служба немецкого правительства)

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему позвала на сегодняшнюю встречу в Берлине действующего президента Украины Петра Порошенко,

а его конкурента на выборах, комика Владимира Зеленского - нет .

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Такой вопрос ей задал один из журналистов на совместной пресс-конференции с Порошенко. Жерналист напомнил, что французский президент Эмманюэль Макрон сегодня встретится с обоими кандидатами.

"Я решила пригласить господина президента (Порошенко, - ред.), я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный контакт и постоянные встречи, в том числе в момент, когда проходят выборы. Я решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог", - сказала Меркель.